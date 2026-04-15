JPNN.com Jateng Olahraga Borja Martinez Siap Bawa Persijap Jepara Bertahan di BRI Super League

Borja Martinez Siap Bawa Persijap Jepara Bertahan di BRI Super League

Rabu, 15 April 2026 – 08:30 WIB
Borja Martinez Siap Bawa Persijap Jepara Bertahan di BRI Super League - JPNN.com Jateng
Borja Martínez termotivasi membawa Persijap Jepara bertahan di BRI Super League. Foto: Diambil dari ileague.id

jateng.jpnn.com, JEPARA - Euforia tak bisa disembunyikan gelandang kreatif Persijap Jepara Borja Martínez seusai membawa timnya meraih kemenangan penting atas Bhayangkara Presisi Lampung FC. Dalam laga pekan ke-27 BRI Super League, Persijap menang tipis 2-1, Sabtu (11/4).

Meski tak mencatatkan gol maupun assist, peran Borja Martinez di lapangan tengah tak tergantikan. Playmaker asal Spanyol itu menjadi motor permainan, mengatur ritme dan memastikan Persijap dominan dalam penguasaan bola.

Penampilan impresifnya diganjar predikat 'Oppo Player of The Match'.

“Saya pikir kami sekarang sudah menjadi tim yang sangat kompak. Semua pemain bekerja sangat keras di pertandingan ini,” ujar Martinez, Rabu (15/4).

Menurut pemain bernomor punggung 10 itu, kekompakan tim menjadi kunci utama di balik performa solid Persijap.

“Ketika tim bermain kompak, itu membantu setiap pemain menunjukkan performa maksimal,” sambungnya.

Martinez menegaskan kemenangan tersebut bukan hasil kebetulan. Dia menyebut kerja keras dalam sesi latihan mulai membuahkan hasil nyata di lapangan.

“Kemenangan ini bukan kebetulan. Kami bekerja keras setiap hari di latihan dan apa yang kami siapkan benar-benar terlihat di pertandingan,” tegasnya.

Borja Martínez termotivasi membawa Persijap Jepara bertahan di BRI Super League.
