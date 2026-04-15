Liverpool Tersingkir dari Liga Champions, Arne Slot Frustrasi

jateng.jpnn.com, LIVERPOOL - Petaka datang di Anfield. Liverpool FC harus mengubur mimpi di perempat final Liga Champions seusai takluk 0-2 dari Paris Saint-Germain pada leg kedua, Rabu (15/4) dini hari WIB.

Dua gol dari Ousmane Dembélé di babak kedua memastikan langkah PSG makin mulus dengan agregat telak 4-0.

Pelatih Liverpool Arne Slot tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Meski kalah, dia menilai performa timnya sebenarnya jauh lebih baik dibanding leg pertama.

“Saya pikir kami membuat banyak kemajuan dibandingkan minggu lalu. Para pemain bekerja sangat keras, dan dukungan fans luar biasa membantu kami menjalankan rencana permainan,” ujar Slot.

Namun, masalah klasik kembali menghantui The Reds, yakni tumpul di depan gawang.

“Ini salah satu dari banyak pertandingan musim ini di mana kami gagal mencetak gol dari banyak peluang. Kami buruk, dan itu terus terjadi sepanjang musim,” keluhnya.

Baca Juga: Borja Martinez Siap Bawa Persijap Jepara Bertahan di BRI Super League

Tak hanya soal finishing, Slot juga menyinggung keputusan VAR yang lagi-lagi dinilai merugikan timnya, termasuk penalti yang sempat diberikan namun kemudian dibatalkan.

“Saya tidak terkejut keputusan itu melawan kami. Namun, itu bukan cerita utama pertandingan,” tegasnya.