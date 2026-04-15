JPNN.com

JPNN.com Jateng Olahraga Liverpool Tersingkir dari Liga Champions, Arne Slot Frustrasi

Rabu, 15 April 2026 – 08:50 WIB
Liverpool FC harus mengubur mimpi di perempat final Liga Champions seusai takluk 0-2 dari Paris Saint-Germain pada leg kedua, Rabu (15/4) dini hari WIB. Foto: Diambil dari liverpoolfc.com

jateng.jpnn.com, LIVERPOOL - Petaka datang di Anfield. Liverpool FC harus mengubur mimpi di perempat final Liga Champions seusai takluk 0-2 dari Paris Saint-Germain pada leg kedua, Rabu (15/4) dini hari WIB.

Dua gol dari Ousmane Dembélé di babak kedua memastikan langkah PSG makin mulus dengan agregat telak 4-0.

Pelatih Liverpool Arne Slot tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Meski kalah, dia menilai performa timnya sebenarnya jauh lebih baik dibanding leg pertama.

Baca Juga:

“Saya pikir kami membuat banyak kemajuan dibandingkan minggu lalu. Para pemain bekerja sangat keras, dan dukungan fans luar biasa membantu kami menjalankan rencana permainan,” ujar Slot.

Namun, masalah klasik kembali menghantui The Reds, yakni tumpul di depan gawang.

“Ini salah satu dari banyak pertandingan musim ini di mana kami gagal mencetak gol dari banyak peluang. Kami buruk, dan itu terus terjadi sepanjang musim,” keluhnya.

Baca Juga:

Tak hanya soal finishing, Slot juga menyinggung keputusan VAR yang lagi-lagi dinilai merugikan timnya, termasuk penalti yang sempat diberikan namun kemudian dibatalkan.

“Saya tidak terkejut keputusan itu melawan kami. Namun, itu bukan cerita utama pertandingan,” tegasnya.

Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   Liverpool psg liga champions arne slot

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU