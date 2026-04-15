JPNN.com

JPNN.com Jateng Olahraga Hansi Flick Tetap Bangga Meski Barcelona Gagal Melaju ke Semifinal Liga Champions

Hansi Flick Tetap Bangga Meski Barcelona Gagal Melaju ke Semifinal Liga Champions

Rabu, 15 April 2026 – 09:16 WIB
Hansi Flick Tetap Bangga Meski Barcelona Gagal Melaju ke Semifinal Liga Champions - JPNN.com Jateng
Foto: Instagram/@fcbarcelona

jateng.jpnn.com, BARCELONA - Hasil pahit harus diterima FC Barcelona. Meski menang 2-1 atas Atlético Madrid pada leg kedua perempat final Liga Champions UEFA, Rabu (15/4), langkah Blaugrana tetap terhenti.

Bermain di Riyadh Air Metropolitano, kemenangan tersebut tak cukup untuk mengantar Barcelona ke semifinal.

Pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku bangga meski timnya harus angkat koper lebih cepat.

Baca Juga:

“Saya bangga dengan tim dan bagaimana kami bermain. Selama dua leg, saya pikir kami pantas mendapatkan tempat di semifinal,” tegas Flick.

Barcelona sebenarnya hanya terpaut satu gol untuk memaksakan laga ke babak tambahan. Flick menilai timnya tampil sangat dominan, terutama di babak pertama.

“Kami fantastis di babak pertama, tetapi jelas kami harus mencetak lebih banyak gol,” ujarnya.

Baca Juga:

Situasi makin berat setelah Barcelona harus bermain dengan 10 orang. Meski demikian, Flick tetap memuji mental dan performa anak asuhnya.

“Kami bermain sangat baik bahkan saat harus bermain dengan 10 pemain. Tim tampil luar biasa,” lanjutnya.

Meski menang 2-1 atas Atlético Madrid, FC Barcelona tetap tersingkir dari Liga Champions.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   barcelona liga champions atletico madrid hansi flick

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU