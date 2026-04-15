Federico Barba Tegaskan Persib Bandung Tak Boleh Terlena

Rabu, 15 April 2026 – 09:45 WIB
Bek Persib Bandung Federico Barba melakukan selebrasi seusai membobol gawang Arema FC. Foto: Persib/Ernando Hero

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Bek andalan Persib Bandung Federico Barba menegaskan timnya wajib menjaga momentum jika ingin tetap kokoh di puncak klasemen BRI Super League.

Saat ini, Persib Bandung masih nyaman di posisi pertama dengan koleksi 64 poin, unggul empat angka dari Borneo FC Samarinda yang menguntit di peringkat kedua.

Barba yang baru saja menyabet predikat 'Oppo Player of The Match' saat menghadapi Bali United FC, membeberkan kunci konsistensi timnya musim ini.

“Kami sudah memainkan banyak pertandingan dan semuanya adalah final. Kami bermain untuk tujuan besar dan harus tangguh sampai akhir,” tegasnya.

Pemain asal Italia itu juga menekankan pentingnya menjaga lini pertahanan tetap solid jika ingin terus berada di jalur juara.

“Kami harus kembali tanpa kebobolan dan mencoba membuat sejarah, meskipun itu tidak mudah,” sambungnya.

Tak hanya soal pertahanan, Barba juga menyoroti pentingnya komunikasi antar pemain di lapangan agar performa tim tetap stabil.

“Kami terus berlatih bersama, meningkatkan komunikasi, dan berharap kemenangan bisa terus berlanjut,” ujarnya.

