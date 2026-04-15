Proliga Seri Semarang: Penentuan Nasib Menuju Grand Final

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Final Four Proliga 2026 seri ketiga akan digelar di GOR Jatidiri, Kota Semarang, Jawa Tengah, pada Kamis hingga Minggu (16-19 April 2026).

Seri ini menjadi pekan terakhir putaran kedua sekaligus partai penentuan bagi tim-tim peserta untuk mengamankan tiket menuju Grand Final di GOR Among Rogo, Yogyakarta, pekan depan.

Atmosfer persaingan dipastikan berlangsung ketat. Selain perebutan tiket grand final, laga di Semarang juga menentukan juara Final Four putaran kedua, baik sektor putra maupun putri, dengan hadiah uang pembinaan sebesar Rp 60 juta.

Di sektor putra, perebutan gelar putaran kedua mengerucut pada Jakarta LavAni Livin' Transmedia dan juara bertahan Jakarta Bhayangkara Presisi. Sementara itu, di sektor putri, peluang juara masih terbuka bagi Jakarta Pertamina Enduro (JPE) dan Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia.

Menariknya, dari empat tim kandidat tersebut, hanya LavAni yang sudah memastikan langkah ke grand final. Tiga tim lainnya masih harus berjuang di seri Semarang untuk mengamankan posisi.

Ofisial LavAni, Jon Zulfikar memastikan timnya datang ke Semarang dengan kondisi siap tempur.

“Meskipun pada laga di Solo beberapa pemain sempat cedera, kini sudah membaik dan siap tampil,” ujarnya dalam taklimat media di Grand Candi Hotel Semarang, Rabu (15/4).

Menurut Jon, tim asuhan pelatih David Lee tetap memburu kemenangan meski telah mengunci tiket grand final. LavAni menargetkan hasil maksimal dalam dua laga tersisa di ibu kota Jawa Tengah.