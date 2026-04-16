Cedera Hugo Ekitike Bikin Pelatih Liverpool Cemas

JPNN.com

Kamis, 16 April 2026 – 07:03 WIB
Pemain Liverpool Hugo Ekitike dibawa dengan tandu setelah cedera saat berlangsung laga leg kedua perempat final Liga Champions UEFA 2025/2026 menghadapi Paris Saint-Germain FC di Kota Liverpool, Inggris, Selasa (14/4/2026) malam waktu setempat. ANTARA/Xinhua/aa.

jateng.jpnn.com, LIVERPOOL - Pelatih Liverpool Arne Slot merasa khawati dengan kondisi striker andalannya, Hugo Ekitike yang mengalami cedera yang disebut 'tidak terlihat baik' saat Liverpool menghadapi Paris Saint-Germain di leg kedua perempat final Liga Champions UEFA di Anfield, Rabu (15/4)dini hari WIB.

Ekitike terpeleset dan tampak mengalami masalah pada pergelangan kaki, sebelum akhirnya ditarik keluar pada menit ke-31 dan digantikan Mohamed Salah.

“Tidak terlihat bagus. Kami tunggu hasil pemeriksaan, tetapi jelas itu tidak baik,” kata Slot.

Baca Juga:

Kehilangan Ekitike menjadi pukulan telak bagi Liverpool. Penyerang 23 tahun itu sedang dalam performa terbaik musim ini, dengan torehan 17 gol dan enam assist.

Tak hanya berdampak bagi klub, cedera ini juga membuka kemungkinan buruk bagi Timnas Prancis. Ekitike yang baru mencatatkan delapan caps kini terancam absen di Piala Dunia FIFA 2026.

Slot mengaku situasi ini membuatnya emosional. “Kehilangan pertandingan saja sudah berat, apalagi dengan cara kami kalah. Ditambah lagi kami kembali kehilangan pemain,” ujarnya.

Baca Juga:

Dalam laga tersebut, Ekitike dimainkan sejak awal bersama Alexander Isak yang baru pulih dari cedera.

Slot menyebut keputusan itu diambil karena keduanya terbukti sebagai pencetak gol, meski dia mengakui sulit menjelaskan secara detail strateginya. (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : Danang Diska Atmaja

Sumber antara
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   Liverpool hugo ekitike Premier League liga primer inggris cedera

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU