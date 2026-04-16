Cedera Hugo Ekitike Bikin Pelatih Liverpool Cemas

jateng.jpnn.com, LIVERPOOL - Pelatih Liverpool Arne Slot merasa khawati dengan kondisi striker andalannya, Hugo Ekitike yang mengalami cedera yang disebut 'tidak terlihat baik' saat Liverpool menghadapi Paris Saint-Germain di leg kedua perempat final Liga Champions UEFA di Anfield, Rabu (15/4)dini hari WIB.

Ekitike terpeleset dan tampak mengalami masalah pada pergelangan kaki, sebelum akhirnya ditarik keluar pada menit ke-31 dan digantikan Mohamed Salah.

“Tidak terlihat bagus. Kami tunggu hasil pemeriksaan, tetapi jelas itu tidak baik,” kata Slot.

Kehilangan Ekitike menjadi pukulan telak bagi Liverpool. Penyerang 23 tahun itu sedang dalam performa terbaik musim ini, dengan torehan 17 gol dan enam assist.

Tak hanya berdampak bagi klub, cedera ini juga membuka kemungkinan buruk bagi Timnas Prancis. Ekitike yang baru mencatatkan delapan caps kini terancam absen di Piala Dunia FIFA 2026.

Slot mengaku situasi ini membuatnya emosional. “Kehilangan pertandingan saja sudah berat, apalagi dengan cara kami kalah. Ditambah lagi kami kembali kehilangan pemain,” ujarnya.

Dalam laga tersebut, Ekitike dimainkan sejak awal bersama Alexander Isak yang baru pulih dari cedera.

Slot menyebut keputusan itu diambil karena keduanya terbukti sebagai pencetak gol, meski dia mengakui sulit menjelaskan secara detail strateginya. (antara/jpnn)