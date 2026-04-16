Menjelang Lawan Dewa United, Persib Bandung On Fire

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung sedang dalam suasana penuh kepercayaan diri jelang laga tandang melawan Dewa United pada lanjutan BRI Super League, Senin (20/4).

Pelatih Bojan Hodak menyebut atmosfer positif timnya tak lepas dari catatan impresif dengan 14 laga tanpa kekalahan.

“Situasinya semua baik. Ketika menang, semua orang senang,” ujar Hodak, Kamis (16/4).

Momentum itu makin terasa setelah kemenangan dramatis 3-2 atas Bali United. Para pemain bahkan disebut dalam kondisi segar seusai mendapat libur dua hari.

“Semua pemain segar. Latihan pertama masih ringan,” tambahnya.

Namun, di balik tren positif tersebut, Hodak langsung memasang alarm bahaya. Dia mengingatkan skuad Maung Bandung soal jadwal padat yang bisa menjadi penentu musim.

Dalam 16 hari ke depan, Persib akan menjalani empat laga beruntun, menghadapi Arema FC, Bhayangkara Presisi Lampung FC, dan PSIM Yogyakarta.

Puncaknya, Persib akan melakoni duel panas kontra Persija Jakarta dalam Derbi Indonesia pada 10 Mei.