Jadwal Lengkap & Harga Tiket Final Four Proliga 2026 Semarang

Kamis, 16 April 2026 – 10:41 WIB
Pemain asing Jakarta Electric PLN, Celeste Plak saat berlaga pada ajang Proliga 2026 seri Pontianak melawan Jakarta Livin' Mandiri. Foto: Dokumentasi PBVSI

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pertandingan bola voli bergengsi Proliga seri ketiga digelar di GOR Jatidiri, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Final Four Proliga 2026 berlangsung selama empat hari mulai Kamis hingga Minggu (16-19 April 2026).

Seri ini menjadi pekan terakhir putaran kedua sekaligus partai penentuan bagi tim-tim peserta untuk mengamankan tiket menuju Grand Final di GOR Among Rogo, Yogyakarta, pekan depan.

Atmosfer persaingan dipastikan berlangsung ketat. Selain perebutan tiket grand final, laga di Semarang juga menentukan juara Final Four putaran kedua, baik sektor putra maupun putri, dengan hadiah uang pembinaan sebesar Rp 60 juta.

Untuk menyaksikan langsung pertandingan, panitia menyediakan tiket dengan harga Rp 150.000 untuk kategori reguler dan Rp 300.000 untuk VIP. Penjualan dilakukan secara daring melalui laman resmi PBVSI.

Wakil Ketua Proliga Reginald Nelwan menyebut panitia juga membantu pembelian tiket secara luring melalui loket di lokasi pertandingan.

“Penonton yang ingin membeli langsung akan kami bantu proses pembelian secara online di tempat,” ujarnya. (ink/jpnn)

Berikut jadwal Final Four Proliga 2026 Semarang:

