LavAni Bungkam Surabaya Samator 3-0, SBY: Good Beginning

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Jakarta LavAni Livin Transmedia membuka langkah dengan kemenangan meyakinkan pada hari pertama Final Four Proliga 2026 yang digelar di GOR Jatidiri, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Pada laga pekan terakhir putaran kedua itu, LavAni sukses menundukkan Surabaya Samator dengan skor telak 3-0. Hasil ini menjadi modal awal yang positif bagi tim asuhan tersebut dalam menghadapi persaingan menuju grand final.

Founder LavAni sekaligus Presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai pertandingan berlangsung menarik dan kompetitif meskipun kedua tim belum menampilkan performa terbaiknya.

“Bagus, meskipun menurut pandangan saya dua-duanya belum pada puncak performanya. Namun menurut saya fair, bagus, dan rotasi yang dilakukan LavAni sudah mulai terlihat karena real competition nanti grand final,” ujar SBY.

Dia menyebut jalannya pertandingan menunjukkan permainan yang adil dari kedua tim. “Good beginning,” ujarnya.

Menurutnya, LavAni mulai melakukan penyesuaian strategi, termasuk rotasi pemain sebagai bagian dari persiapan menghadapi laga penentuan.

SBY juga menyoroti performa pemain asing LavAni, Georg Grozer yang dinilai masih dalam tahap adaptasi dengan tim.

“Grozer datangnya belakangan, masih perlu dipadukan dengan setter-nya. Meskipun menurut saya sudah mulai tune in. Setter tetap menjadi arsitek dalam mengatur bola untuk menghasilkan poin,” katanya.