JPNN.com Jateng Olahraga Gulung Jakarta Electric PLN, Gresik Phonska Pastikan Tiket Grand Final

Gulung Jakarta Electric PLN, Gresik Phonska Pastikan Tiket Grand Final

Jumat, 17 April 2026 – 07:18 WIB
Gulung Jakarta Electric PLN, Gresik Phonska Pastikan Tiket Grand Final - JPNN.com Jateng
Gresik Petrokimia Phonska Plus Pupuk Indonesia vs Jakarta Electric PLN Mobile berlangsung sengit di Gelanggang Olahraga (GOR) Jatidiri Kota Semarang, Jawa Tengah. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Tim voli putri Gresik Petrokimia Phonska Plus Pupuk Indonesia vs Jakarta Electric PLN Mobile berlangsung sengit di Gelanggang Olahraga (GOR) Jatidiri Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (16/4) malam.

Dalam laga pembuka seri terakhir Final Four Proliga 2026 di Semarang ini, Gresik Phonska resmi mengamankan tempat di babak Grand Final.

Skuad asuhan Alessandro Lodi ini sukses menumbangkan Jakarta Electric PLN Mobile dengan skor 3-1 (25-18, 25-21, 18-25, 25-19).

Kemenangan tersebut menegaskan dominasi Phonska Plus sepanjang musim, sekaligus memupus harapan Jakarta Electric untuk memberi perlawanan lebih jauh.

Sejak awal pertandingan, tim asuhan Alessandro Lodi langsung tampil dengan komposisi terbaik. Arnetta yang menjadi motor serangan mampu mengalirkan bola matang kepada Medi Yoku serta dua legiun asing, Annie Mitchem dan Oleksandra Bytsenko.

Phonska Plus langsung tancap gas dan memimpin 8-4. Jakarta Electric sempat menipiskan ketertinggalan menjadi 8-9 melalui duet Kara Bajema dan Neriman Ozsoy.

Namun, servis tajam Bytsenko membuat Phonska kembali menjauh 14-10 hingga akhirnya menutup set pertama dengan kemenangan 25-18 lewat spike keras Annie Mitchem.

Memasuki set kedua, Jakarta Electric tampil lebih agresif dan sempat unggul 5-1 hingga 7-3. Meski demikian, ketenangan pemain Phonska Plus membuat mereka mampu menyamakan skor menjadi 8-8.

Gresik Phonska Plus memastikan tiket grand final seusai meredam Jakarta Electric PLN.
