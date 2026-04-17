Persib Bandung Bertamu ke Markas Dewa United, Bojan Hodak: Akan Jadi Laga Sulit

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung tak mau lengah saat bertamu ke markas Dewa United Banten FC pada pekan ke-28 BRI Super League 2025/26.

Laga panas ini bakal digelar di Banten International Stadium, Senin (20/4), mempertemukan dua tim papan atas musim lalu yang kini sama-sama punya ambisi besar.

Dewa United datang dengan kepercayaan diri tinggi. Tim berjuluk Banten Warriors itu sedang dalam tren positif seusai menyapu dua kemenangan beruntun, masing-masing atas PSIM Yogyakarta dan Malut United FC. Pasukan Jan Olde Riekerink merangkak ke posisi delapan klasemen.

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak bahkan mengaku heran melihat posisi lawannya saat ini.

“Mengenai Dewa United, mereka adalah tim yang bagus, mereka tim yang sangat bagus. Satu-satunya hal adalah kenapa mereka ada di urutan delapan, saya tidak tahu,” ujar Hodak.

Kewaspadaan Hodak bukan tanpa alasan. Dewa United dihuni deretan pemain berkualitas dan sarat pengalaman. Dua eks pilar juara Persib, Nick Kuipers dan Edo Febriansah, kini berseragam Dewa United dan berpotensi membongkar rahasia taktik mantan timnya.

Di lini depan, nama Alex Martins jadi ancaman nyata dengan koleksi 14 gol musim ini. Sementara kreativitas permainan akan banyak bertumpu pada Alexis Messidoro di lini tengah. Belum lagi kehadiran Ricky Kambuaya, gelandang Timnas Indonesia yang juga pernah berkostum Persib.

“Ini akan menjadi pertandingan sulit lainnya. Di liga ini semua pertandingan itu sulit,” tegas Hodak.