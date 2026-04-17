Jadwal Baru Proliga Semarang: Garuda Jaya vs Bhayangkara Presisi, Popsivo Polwan Hadapi JPE

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Jakarta LavAni Livin' Transmedia tak memberi ampun Surabaya Samator dengan skor 3-0 dalam Final Four Proliga 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (16/4).

Dalam pekan terakhir putaran kedua ini, Gresik Petrokimia Phonska Plus Pupuk Indonesia juga membungkam Jakarta Electric PLN Mobile 3-1.

Seri ketiga laga bola voli bergengsi mulai Kamis hingga Minggu (16-19 April 2026) ini menjadi penentu bergulirnya tim-tim untuk mengamankan tiket menuju Grand Final di GOR Among Rogo, Yogyakarta, pekan depan.

Selain perebutan tiket grand final, laga di Kota Lumpia juga menentukan juara Final Four putaran kedua, baik sektor putra maupun putri, dengan hadiah uang pembinaan sebesar Rp 60 juta.

Untuk menyaksikan langsung pertandingan, panitia menyediakan tiket dengan harga Rp 150.000 untuk kategori reguler dan Rp 300.000 untuk VIP. Penjualan dilakukan secara daring melalui laman resmi PBVSI.

Wakil Ketua Proliga Reginald Nelwan menyebut panitia juga membantu pembelian tiket secara luring melalui loket di lokasi pertandingan.

“Penonton yang ingin membeli langsung akan kami bantu proses pembelian secara online di tempat,” ujarnya. (ink/jpnn)

Berikut jadwal Final Four Proliga 2026 Semarang: