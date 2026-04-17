Pemain Muda Persijap Jepara Ini Termotivasi untuk Terus Berkembang

Jumat, 17 April 2026 – 10:47 WIB
Foto: Diambil dari ileague.id

jateng.jpnn.com, JEPARA - Pemain muda Persijap Jepara Dicky Kurniawan tengah diliputi semangat tinggi untuk terus berkembang di ajang BRI Super League 2025/26.

Motivasi winger berusia 23 tahun asal Surabaya itu kian membuncah setelah meraih penghargaan BRI Assist of The Week pada pekan ke-25 lalu. Momen tersebut terjadi saat Persijap menghadapi PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung, 11 Maret.

Dalam laga itu, Dicky menunjukkan kualitasnya lewat umpan matang yang berbuah gol penyeimbang. Tendangan bebas keras kaki kirinya mengarah ke depan gawang sukses disambar Iker Guarrotxena pada menit ke-65, mengubah skor menjadi 2-2.

Aksi tersebut membuatnya diganjar penghargaan assist terbaik pekan ini. Dicky pun mengaku pencapaian itu menjadi suntikan motivasi besar untuk tampil lebih konsisten.

“Sangat berarti bagi saya karena ke depan harapannya bisa lebih baik lagi dan membawa Persijap terus meraih tiga poin,” ujar Dicky, Jumat (17/4).

Dia menegaskan assist indah tersebut bukan kebetulan semata, melainkan hasil dari latihan intens dan kekompakan tim yang terus diasah.

“Momen itu adalah bukti chemistry kami karena dilatih setiap hari dan sesuai instruksi pelatih,” tambahnya.

Dicky juga mengungkapkan kunci keberhasilannya terletak pada komunikasi, kerja sama, dan kepercayaan antar pemain di lapangan.

