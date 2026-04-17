Jadwal Lengkap BRI Super League Pekan ke-28: Persaingan Papan Atas Makin Sengit

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pekan ke-28 BRI Super League 2025/26 bakal menyajikan sejumlah laga panas, termasuk duel Persib Bandung kontra Dewa United Banten FC serta pertandingan krusial Borneo FC Samarinda menghadapi PSM Makassar.

Berdasarkan jadwal yang dirilis I.League, rangkaian pertandingan pekan ini akan berlangsung mulai Jumat (17/4) hingga Senin (20/4).

Laga paling ditunggu terjadi saat Persib Bandung bertandang ke markas Dewa United di Banten International Stadium, Senin (20/4) pukul 19.00 WIB.

Persib datang dengan kepercayaan diri tinggi usai meraih dua kemenangan beruntun atas Semen Padang dan Bali United. Hasil itu membuat Maung Bandung masih kokoh di puncak klasemen dengan 64 poin dari 27 pertandingan, unggul empat angka dari Borneo FC di posisi kedua.

Namun, Dewa United bukan lawan mudah. Tuan rumah tengah dalam tren positif dengan dua kemenangan dan satu hasil imbang dari tiga laga terakhir. Bermain di kandang sendiri, mereka bertekad menjegal laju Persib sekaligus menjaga peluang bersaing di papan atas.

Sementara itu, Borneo FC akan melakoni laga tak kalah penting saat bertandang ke markas PSM Makassar di Stadion Gelora B.J. Habibie, Sabtu (18/4) pukul 19.00 WIB.

Pesut Etam berambisi melanjutkan tren kemenangan setelah sebelumnya sukses menaklukkan Madura United dan PSBS Biak. Tambahan tiga poin akan menjaga tekanan mereka terhadap Persib di puncak klasemen.

Di sisi lain, PSM Makassar juga sedang dalam momentum positif setelah meraih kemenangan tandang atas PSIM Yogyakarta pada pekan lalu. (jpnn)