Bhayangkara Presisi Sikat Garuda Jaya, Kunci Tiket Final Proliga 2026

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Jakarta Bhayangkara Presisi memastikan langkah ke partai puncak Grand Final Proliga 2026 setelah menumbangkan Jakarta Garuda Jaya dengan skor telak 3-0 (25-20, 27-25, 25-19) pada lanjutan Final Four di GOR Jatidiri, Semarang, Jumat (17/4) sore.

Kemenangan tersebut mengantar tim besutan Reidel Toiran menantang Jakarta LavAni Livin' Transmedia pada Grand Final di GOR Amongrogo, Yogyakarta, pekan depan.

Sebelum itu, Bhayangkara masih menyisakan satu laga menghadapi LavAni pada Minggu (19/4) untuk menentukan juara putaran kedua.

Sejak awal pertandingan, Bhayangkara Presisi langsung tampil agresif. Kombinasi Agil Angga, Arjuna Mahendra, Martin Atanasov, Bardia Saadat, serta setter Nizar Zulfikar mampu mengendalikan permainan.

Di sisi lain, Garuda Jaya yang mengandalkan Dawuda Alahiwassalam dan Fauzan Nibras berupaya memberi perlawanan. Namun, kokohnya pertahanan Bhayangkara membuat set pertama ditutup dengan skor 25-20.

Memasuki set kedua, pelatih Nur Widayanto menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih berani. Strategi tersebut efektif menekan Bhayangkara yang menurunkan sejumlah pemain pelapis.

Garuda Jaya sempat tertinggal 23-24, tetapi mampu menyamakan kedudukan menjadi 24-24 dan memaksa deuce dua kali. Meski demikian, kematangan Bhayangkara dalam mengeksekusi poin krusial memastikan kemenangan tipis 27-25.

Pada set ketiga, Bhayangkara langsung tancap gas dengan keunggulan 5-0. Garuda Jaya sempat memperkecil selisih menjadi 12-14. Bahkan, diambil saat tertinggal 13-16 untuk membangkitkan semangat tim.