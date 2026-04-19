JPNN.com Jateng Olahraga Surabaya Samator Bangkit dari Ketertinggalan, Garuda Jaya Dipaksa Menyerah

Surabaya Samator Bangkit dari Ketertinggalan, Garuda Jaya Dipaksa Menyerah

Minggu, 19 April 2026 – 13:45 WIB
Surabaya Samator Bangkit dari Ketertinggalan, Garuda Jaya Dipaksa Menyerah - JPNN.com Jateng
Surabaya Samator vs Jakarta Garuda Jaya dalam lanjutan Final Four Proliga 2026 seri ketiga putaran kedua di GOR Jatidiri, Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (18/4). FOTO: Humas PBVSI.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Surabaya Samator menundukkan Jakarta Garuda Jaya dalam lanjutan Final Four Proliga 2026 seri ketiga putaran kedua di GOR Jatidiri, Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (18/4).

Dalam laga yang tidak menentukan, Samator tetap tampil serius dan mengamankan poin penuh setelah mengalahkan Garuda Jaya dengan skor 3-1 (25-27, 25-21, 25-22, 25-21).

Kemenangan ini menunjukkan mentalitas juara anak asuh Rodolfo Sanchez. Sempat tertinggal di set pertama, Samator mampu bangkit dan membalikkan keadaan.

Sejak awal pertandingan, kedua tim langsung menurunkan kekuatan terbaik. Samator mengandalkan Lyvan Taboada dan Jordan Michael, sedangkan Garuda Jaya bertumpu pada duet Dawuda dan Fauzan Nibras. Skor ketat 2-2 hingga 10-10 mewarnai jalannya set pembuka.

Garuda Jaya sempat memimpin 16-14. Namun, instruksi Rodolfo Sanchez saat time out membawa Samator berbalik unggul 18-17. Menjelang akhir set, Samator memimpin 22-20, tetapi kegigihan Dawuda dkk memaksa deuce 24-24. Garuda Jaya akhirnya merebut set pertama dengan skor 27-25.

Memasuki set kedua, intensitas pertandingan tetap tinggi. Setelah imbang 6-6, Samator mulai menemukan ritme permainan dan unggul 16-12. Meski Garuda Jaya terus menekan, Samator tetap tenang dan menjaga keunggulan hingga 21-19.

Kesalahan beruntun Garuda Jaya di poin krusial dimanfaatkan Samator untuk menutup set kedua dengan skor 25-21, sekaligus menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Pada set ketiga, duel kembali berlangsung ketat di awal dengan skor 9-9. Momentum beralih ke Samator setelah serangan Fauzan Nibras keluar, membuat mereka unggul 14-10. Keunggulan itu terus terjaga hingga 20-16.

Jakarta Garuda Jaya akhirnya dipaksa menyerah oleh Surabaya Samator dalam Final Four Proliga 2026 di Semarang.
