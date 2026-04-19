Jakarta Electric PLN Tak Berdaya, Popsivo Polwan Kunci Kemenangan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Jakarta Popsivo Polwan meraih kemenangan penting setelah menundukkan Jakarta Electric PLN dengan skor 3-1 (21-25, 27-25, 25-19, 25-18) pada seri terakhir putaran kedua Final Four Proliga 2026 di GOR Jatidiri, Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (18/4) malam.

Sejak awal pertandingan, Jakarta Electric PLN langsung tampil agresif. Mengandalkan Neriman Ozsoy dan Kara Bajema, tim asuhan Chamnan Dokmai mampu menekan pertahanan lawan.

Dukungan pemain inti seperti Agustin Wulandari dan Afra Hasna membuat Electric unggul hingga pertengahan set. Meski Jakarta Popsivo Polwan sempat memberikan perlawanan sengit, Electric PLN akhirnya mengamankan set pertama dengan skor 25-21.

Memasuki set kedua, intensitas pertandingan meningkat tajam. Electric PLN berupaya mempertahankan momentum, tetapi dua legiun asing Popsivo, Yonkaira Pena dan Malwina Smarzek, mulai menemukan ritme permainan.

Kejar-kejaran poin terjadi hingga dua kali deuce. Dalam momen krusial, ketenangan setter Naysilla dalam mengatur serangan menjadi kunci. Popsivo merebut set kedua dengan skor 27-25 dan menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Keberhasilan mencuri set kedua mendongkrak kepercayaan diri tim asuhan Darko Dobriskov. Popsivo tampil lebih lepas dan minim kesalahan. Sebaliknya, tekanan justru berbalik ke kubu Electric PLN.

Neriman Ozsoy dan kawan-kawan kesulitan mengantisipasi servis tajam lawan. Konsistensi Pena dan Smarzek di lini depan membawa Popsivo menutup set ketiga dengan kemenangan 25-19.

Set keempat berlangsung ketat hingga skor imbang 9-9. Electric PLN sempat memimpin 13-11, tetapi momentum berbalik setelah banyaknya kesalahan sendiri.