Hadapi Dewa United, Persib Bandung Tak Mau Tergelincir

JPNN.com

Senin, 20 April 2026 – 07:38 WIB
Skuad Persib Bandung dalam sebuah pertandingan BRI Super League. Foto: Persib.

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persaingan papan atas BRI Super League makin panas. Persib Bandung tak punya banyak ruang untuk terpeleset saat bertandang ke markas Dewa United FC di Banten International Stadium, Senin (20/4).

Maung Bandung datang dengan tekanan halus. Bukan dari dalam tim, melainkan dari hasil pesaing. Borneo FC Samarinda dan Persija Jakarta sama-sama meraih kemenangan penting pekan ini, masing-masing menumbangkan PSM Makassar dan PSBS Biak.

Selisih poin kini makin tipis. Pesut Etam bahkan hanya terpaut satu angka dari Persib.

Baca Juga:

Namun, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memilih santai. Dia menegaskan tekanan justru bukan di pihaknya.

“Kami masih ada di nomor satu. Mereka yang akan lebih tertekan karena harus terus mengejar kami,” ujar Hodak.

Menurutnya, laga kontra Dewa United bukan penentu segalanya. Persib masih memegang kendali di puncak klasemen dengan 64 poin. Bahkan jika poin disamakan oleh Borneo FC, Persib tetap unggul secara head to head, fakta yang jadi bantalan psikologis penting.

Baca Juga:

Hodak pun meminta anak asuhnya tak terjebak situasi. Fokusnya turun ke lapangan dan bermain maksimal.

“Kami hanya perlu turun dan memberikan yang terbaik,” tegas pelatih asal Kroasia itu.

Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   persib bandung persib dewa united dewa united vs persib bri super league

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU