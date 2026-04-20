Hadapi Dewa United, Persib Bandung Tak Mau Tergelincir

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persaingan papan atas BRI Super League makin panas. Persib Bandung tak punya banyak ruang untuk terpeleset saat bertandang ke markas Dewa United FC di Banten International Stadium, Senin (20/4).

Maung Bandung datang dengan tekanan halus. Bukan dari dalam tim, melainkan dari hasil pesaing. Borneo FC Samarinda dan Persija Jakarta sama-sama meraih kemenangan penting pekan ini, masing-masing menumbangkan PSM Makassar dan PSBS Biak.

Selisih poin kini makin tipis. Pesut Etam bahkan hanya terpaut satu angka dari Persib.

Namun, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memilih santai. Dia menegaskan tekanan justru bukan di pihaknya.

“Kami masih ada di nomor satu. Mereka yang akan lebih tertekan karena harus terus mengejar kami,” ujar Hodak.

Menurutnya, laga kontra Dewa United bukan penentu segalanya. Persib masih memegang kendali di puncak klasemen dengan 64 poin. Bahkan jika poin disamakan oleh Borneo FC, Persib tetap unggul secara head to head, fakta yang jadi bantalan psikologis penting.

Hodak pun meminta anak asuhnya tak terjebak situasi. Fokusnya turun ke lapangan dan bermain maksimal.

“Kami hanya perlu turun dan memberikan yang terbaik,” tegas pelatih asal Kroasia itu.