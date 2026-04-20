LavAni Tundukkan Bhayangkara Presisi Tanpa Ampun

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Jakarta LavAni Livin Transmedia menundukkan Jakarta Bhayangkara Presisi dengan skor 3-1 (25-20, 25-15, 18-25, 25-22) pada lanjutan Final Four Proliga 2026 seri ketiga di GOR Jatidiri, Semarang, Minggu (19/4).

Kemenangan ini memastikan LavAni keluar sebagai juara putaran kedua Final Four sekaligus mengukuhkan status mereka sebagai tim tak terkalahkan sepanjang babak empat besar. Atas capaian itu, LavAni berhak atas hadiah uang pembinaan sebesar Rp 60 juta.

Sejak set pertama dimulai, LavAni langsung menurunkan komposisi terbaik. Dio Zulfikri dipercaya sebagai setter, Hendra Kurniawan mengisi posisi middle blocker, serta trio penyerang Boy Arnes, Taylor Sander, dan Georg Grozer. Mereka tampil agresif sejak awal pertandingan.

Bhayangkara Presisi yang dikomandoi Nizar Zulfikar berupaya mengimbangi melalui serangan Rendy Tamamilang dan Bardia Saadat. Namun, pertahanan rapat LavAni membuat upaya tersebut kurang efektif. LavAni menutup set pertama dengan kemenangan 25-20.

Pada set kedua, Bhayangkara mencoba mengubah strategi untuk meredam tekanan. Akan tetapi, konsistensi LavAni justru meningkat. Serangan keras Georg Grozer dan Taylor Sander berulang kali menembus blok lawan. Set ini berlangsung berat sebelah dan ditutup LavAni dengan skor telak 25-15.

Memasuki set ketiga, Bhayangkara Presisi bangkit. Rendy Tamamilang, Agil Angga, dan Martin Atanasov mulai menemukan celah di lini pertahanan LavAni. Koordinasi serangan mereka lebih rapi, sementara LavAni sempat kehilangan ritme permainan. Bhayangkara merebut set ketiga dengan skor 25-18.

Set keempat berlangsung ketat. Kedua tim saling kejar-mengejar angka. LavAni yang tak ingin pertandingan berlanjut ke set penentuan meningkatkan intensitas serangan. Blok efektif Hendra Kurniawan serta penyelesaian akhir Boy Arnes memastikan LavAni menutup laga dengan kemenangan 25-22.

Hasil ini membawa LavAni melangkah ke grand final dengan kepercayaan diri tinggi dan rekor sempurna di Final Four.