JPE Libas Phonska Plus, Juara Dalam Genggaman

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Jakarta Pertamina Enduro (JPE) menutup laga putaran kedua dengan kemenangan dan sekaligus menjuarai putaran kedua Final Four Proliga 2026, seusai melibas Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia dengan skor 3-1 (25-18, 16-25, 25-15, 25-17) di GOR Jatidiri Semarang, Minggu (19/4) malam.

Juara bertahan tim putri ini mengulang gelar juara putaran pertama, dua pekan lalu di Solo. Gelar ini pun JPE menerima hadiah uang pembinaan sebesar Rp 60 juta

Pada laga penutup “formalitas” itu, kedua tim merotasi susunan pemain dengan menurunkan pelapis guna menjaga kebugaran pemain inti sekaligus memberi jam terbang.

Pelatih JPE, Bullent Karsioglu memberikan kepercayaan kepada Wilma Salas untuk memimpin deretan pemain muda seperti Yesky, Tina, Erie, dan Fiola. Strategi tersebut efektif dengan serangan agresif sejak awal laga.

Di kubu Phonska Plus, yang mengandalkan Rika, Ajeng Fiona, Bela Sabrina, dan Putri Agustin, sempat kesulitan mengimbangi permainan cepat JPE dan tertinggal 9-16.

Pelatih Alessandro Lodi mencoba mengubah ritme dengan memasukkan Dhea. Pergantian itu sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 12-17.

Namun, JPE yang sudah menemukan pola permainan mampu menjaga keunggulan hingga 21-17 dan menutup set pertama dengan skor 25-18.

Memasuki set kedua, JPE sempat unggul cepat 6-1. Akan tetapi, momentum berbalik setelah Phonska Plus memasukkan Geofani dan Dhea. Tim asal Gresik itu mencetak tujuh poin beruntun untuk membalikkan keadaan menjadi 8-6.