JPNN.com

JPE Libas Phonska Plus, Juara Dalam Genggaman

Senin, 20 April 2026 – 11:38 WIB
Laga Jakarta Pertamina Enduro vs Gresik Petrokimia Phonska Plus Pupuk Indonesia dalam Final Four Proliga di GOR Jatidiri, Kota Semarang, Jawa Tengah. FOTO: Humas PBVSI.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Jakarta Pertamina Enduro (JPE) menutup laga putaran kedua dengan kemenangan dan sekaligus menjuarai putaran kedua Final Four Proliga 2026, seusai melibas Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia dengan skor 3-1 (25-18, 16-25, 25-15, 25-17) di GOR Jatidiri Semarang, Minggu (19/4) malam.

Juara bertahan tim putri ini mengulang gelar juara putaran pertama, dua pekan lalu di Solo. Gelar ini pun JPE menerima hadiah uang pembinaan sebesar Rp 60 juta

Pada laga penutup “formalitas” itu, kedua tim merotasi susunan pemain dengan menurunkan pelapis guna menjaga kebugaran pemain inti sekaligus memberi jam terbang.

Pelatih JPE, Bullent Karsioglu memberikan kepercayaan kepada Wilma Salas untuk memimpin deretan pemain muda seperti Yesky, Tina, Erie, dan Fiola. Strategi tersebut efektif dengan serangan agresif sejak awal laga.

Di kubu Phonska Plus, yang mengandalkan Rika, Ajeng Fiona, Bela Sabrina, dan Putri Agustin, sempat kesulitan mengimbangi permainan cepat JPE dan tertinggal 9-16.

Pelatih Alessandro Lodi mencoba mengubah ritme dengan memasukkan Dhea. Pergantian itu sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 12-17.

Namun, JPE yang sudah menemukan pola permainan mampu menjaga keunggulan hingga 21-17 dan menutup set pertama dengan skor 25-18.

Memasuki set kedua, JPE sempat unggul cepat 6-1. Akan tetapi, momentum berbalik setelah Phonska Plus memasukkan Geofani dan Dhea. Tim asal Gresik itu mencetak tujuh poin beruntun untuk membalikkan keadaan menjadi 8-6.

Phonska Plus dilibas JPE dalam pertandingan sengit untuk meraih juara di Grand Final Proliga.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   semarang proliga jakarta pertamina enduro bola voli jpe gresik phonska plus

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU