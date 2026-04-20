Tendangan 'Kungfu' Fadly Alberto ke Pemain Dewa United Viral, Bhayangkara FC Buka Suara

Senin, 20 April 2026 – 13:43 WIB
Tendangan kungfu oleh Pemain Bhayangkara Presisi Lampung FC ke pemain Dewa United viral dalam laga Elit Pro Academy (EPA) di Stadion Citarum Kota Semarang, Jawa Tengah. FOTO: Tangkapan layar akun Instagram @smgfootball.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Beredar video kekerasan antarpemain sepak bola di Stadion Citarum, Kota Semarang, Jawa Tengah. Insiden itu terjadi seusai pertandingan Elit Pro Academy (EPA) Bhayangkara Presisi Lampung FC U20 vs Dewa United U20.

Dalam video tersebut, tampak seorang pemain bernama Fadly Alberto Hengga berlari lalu menendang dengan gaya 'kungfu' ke seorang pemain Dewa United. Peristiwa itu terjadi pada Minggu (19/4) kemarin.

Buntut insiden itu, kericuhan antartim di dalam stadion tak terelakkan.

“Kami tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh pemain kami. Itu adalah tindakan yang tidak baik, apalagi di usia dini,” ujar Manajer Bhayangkara FC U20 Yongki Pandu Pamungkas, Senin (20/4).

Yongki menjelaskan pertandingan awalnya berlangsung normal. Namun, memasuki menit ke-81, timnya melayangkan protes kepada wasit terkait gol yang dinilai berada dalam posisi offside. Meski demikian, pertandingan tetap dilanjutkan.

Situasi mulai memanas pada menit 82-83. Saat itu, menurutnya, terjadi pelanggaran kecil yang diikuti aksi provokasi dari pemain Dewa United. Kondisi tersebut memicu cekcok antarpemain hingga berujung dugaan pemukulan terhadap pemain Bhayangkara.

“Setelah itu pemain Dewa United berlari ke bench dan kembali melakukan provokasi. Karena situasi memanas dan kami sedang mengejar ketertinggalan, emosi pemain terpancing,” katanya.

Keributan pun tidak terhindarkan. Yongki menyebut dalam situasi tersebut juga terjadi tindakan kekerasan dari pihak lawan, termasuk tendangan ke arah pemain Bhayangkara. Sejumlah pemain dan ofisial dari kedua tim sempat berupaya melerai.

