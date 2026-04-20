Persib Bandung Nyaris Tumbang di Kandang Dewa United

jateng.jpnn.com, SERANG - Persib Bandung nyaris pulang dengan tangan hampa. Beruntung, Maung Bandung mampu bangkit dan memaksa hasil imbang 2-2 saat menghadapi Dewa United pada lanjutan BRI Super League 2025/2026.

Bertanding di Stadion Internasional Banten, Senin (20/4), Persib sempat tertinggal dua gol lebih dulu.

Dewa United membuka keunggulan lewat Alex Martins pada menit ke-24. Tuan rumah kemudian menjauh setelah Ricky Kambuaya mencetak gol kedua di menit 61.

Situasi makin berat bagi Persib setelah Dewa tampil solid. Namun, momentum berubah ketika Alex Martins harus keluar lapangan seusai menerima kartu kuning kedua pada menit 63.

Unggul jumlah pemain, Persib mulai menekan. Hasilnya terlihat pada menit ke-77 saat Thom Haye sukses mengeksekusi penalti dan memperkecil skor menjadi 1-2.

Tekanan Persib akhirnya berbuah manis. Pada menit 86, sundulan Andrew Jung memanfaatkan umpan Eliano Reijnders membuat skor kembali imbang 2-2.

Di sisa waktu, Persib terus menggempur pertahanan Dewa United. Sayangnya, tak ada gol tambahan tercipta hingga peluit panjang dibunyikan.

Tambahan satu poin ini cukup untuk menjaga Persib di puncak klasemen dengan 65 poin dari 28 laga. Mereka masih unggul tipis atas Borneo FC yang mengoleksi 63 poin.