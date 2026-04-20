Persaingan Papan Atas BRI Super League Makin Panas: Borneo FC Tempel Ketat Persib Bandung

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Persaingan papan atas BRI Super League 2025/2026 kian memanas. Borneo FC sukses memangkas jarak dengan Persib Bandung seusai pekan ke-28 rampung.

Tim Pesut Etam meraih kemenangan krusial saat menaklukkan PSM Makassar dengan skor 2-1 di Stadion Gelora B J Habibie, Sabtu (18/4).

Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Muhammad Arfan, Borneo FC bangkit. Dua gol balasan masing-masing dicetak Juan Villa dan Koldo Obieta memastikan tiga poin dibawa pulang.

Kemenangan ini membuat Borneo FC kini mengoleksi 63 poin dari 28 laga. Jarak dengan Persib di puncak klasemen tinggal dua angka.

Di sisi lain, Persib harus bekerja keras untuk menghindari kekalahan saat menghadapi Dewa United.

Bermain di Stadion Internasional Banten, Maung Bandung sempat tertinggal dua gol. Namun, mereka mampu bangkit dan menutup laga dengan skor 2-2.

Gol Persib dicetak Thom Haye dan Andrew Jung, sementara Dewa United unggul lebih dulu lewat Alex Martins dan Ricky Kambuaya.

Hasil itu membuat Persib tetap memimpin klasemen dengan 65 poin, tetapi tekanan dari Borneo FC makin nyata.