Motivasi Tinggi Persijap Jepara Keluar dari Jeratan Zona Degradasi

jateng.jpnn.com, JEPARA - Persijap Jepara pulang dari Sumatera Barat dengan senyum lebar. Target mencuri poin di kandang lawan benar-benar terwujud setelah Laskar Kalinyamat menaklukkan Semen Padang FC dengan skor meyakinkan 2-0 dalam lanjutan pekan ke-28 BRI Super League 2025/2026.

Bermain di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Senin (20/4) sore, Persijap langsung menunjukkan niat serius sejak awal laga.

Dua gol yang menjadi penentu kemenangan bahkan sudah tercipta sebelum turun minum. Rendi Saepul membuka keunggulan pada menit ke-38, sebelum Carlos Franca menggandakan skor tepat di penghujung babak pertama, menit ke-45.

Kemenangan ini terasa krusial bagi Persijap yang sedang berjuang menjauh dari jeratan zona degradasi. Tambahan tiga poin membuat mereka kini mengoleksi 28 poin dan bertengger di peringkat ke-13 klasemen sementara.

Persaingan di papan bawah sendiri masih sangat ketat. Persijap memiliki poin yang sama dengan PSM Makassar di posisi ke-14, sementara Madura United menguntit di peringkat ke-15 dengan 26 poin.

Di zona merah, Persis Solo mengoleksi 24 poin, disusul Semen Padang dengan 20 poin, dan PSBS Biak yang masih terpuruk di dasar klasemen dengan 18 poin.

Hasil ini bukan sekadar tiga poin bagi Persijap. Kemenangan atas Semen Padang juga menjadi ajang pembalasan setelah sebelumnya kalah di pertemuan putaran pertama di Jepara.

Lebih dari itu, jarak dengan zona berbahaya kini mulai terbuka, meski belum sepenuhnya aman.