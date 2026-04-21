Bojan Hodak Ungkap Penyebab Persib Bandung Gagal Raih 3 Poin di Kandang Dewa United

Selasa, 21 April 2026 – 11:45 WIB
Skuad Persib Bandung. Foto: ILeague.

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung gagal mengamankan kemenangan seusai ditahan imbang Dewa United FC dengan skor 2-2 pada pekan ke-28 BRI Super League 2025/2026.

Bermain di Banten International Stadium, Senin (20/4), Maung Bandung justru harus bangkit dari ketertinggalan dua gol sebelum akhirnya hanya membawa pulang satu poin.

Pelatih Persib Bojan Hodak tak menutupi kekecewaannya. Dia menilai dua gol lawan lahir dari kesalahan mendasar pemainnya.

“Kami melakukan kesalahan yang seharusnya tidak terjadi. Gol pertama seperti anak-anak, pemain berhenti karena mengira bola keluar. Gol kedua murni kesalahan individu,” ujarnya, Selasa (21/4).

Persib tertinggal lebih dulu lewat gol Alex Martins pada menit ke-24. Saat itu, lini belakang Persib lengah karena mengira bola sudah keluar lapangan.

Kesalahan kembali terulang di babak kedua. Pada menit ke-61, Julio Cesar gagal mengantisipasi bola dengan sempurna. Situasi itu dimanfaatkan lawan hingga berujung gol kedua yang dicetak Ricky Kambuaya.

Momentum berbalik pada menit ke-63 setelah Alex Martins diganjar kartu merah. Unggul jumlah pemain, Persib mulai menekan.

Hasilnya, Thom Haye memperkecil ketertinggalan lewat penalti pada menit ke-77. Tak lama berselang, Andrew Jung menyamakan kedudukan lewat sundulan di menit ke-86.

