Persis Solo Terjepit, Lawan Bhayangkara Jadi Penentu Nasib

jateng.jpnn.com, SOLO - Persis Solo akan menjamu Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan ke-29 BRI Super League 2025/26. Duel panas ini digelar di Stadion Manahan, Rabu (22/4) pukul 15.30 WIB.

Posisi Laskar Sambernyawa benar-benar belum aman. Mereka masih terjerembap di peringkat ke-16 dengan 24 poin.

Selisih tipis membuat asa tetap hidup, hanya dua angka dari Madura United FC di atasnya, dan empat poin dari Persijap Jepara serta PSM Makassar.

Pelatih Persis Solo Milomir Seslija tak mau anak asuhnya kehilangan arah. Dia menegaskan laga ini bukan sekadar pertandingan biasa, ini soal bertahan hidup di kasta tertinggi.

“Pertandingan ini penting. Kami harus disiplin, fokus, dan punya motivasi besar. Semua hal bisa terjadi, termasuk menang,” tegas Milo dalam sesi jumpa pers, Selasa (21/4).

Kekalahan dari Arema FC pekan lalu jadi bahan evaluasi keras. Milo menuntut kerja keras, disiplin, dan mental baja.

Kabar baiknya, kondisi skuad dalam keadaan bugar. Persis Solo punya peluang besar menjadikan laga ini sebagai titik balik.

Namun, lawan yang datang bukan tim sembarangan. Bhayangkara FC saat ini nyaman di posisi ke-4 dengan 47 poin. Tim berjuluk The Guardian juga membawa ancaman dari mantan pemain Persis Solo, yakni Moussa Sidibe dan Ryo Matsumura.