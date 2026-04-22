Persis Solo Percaya Diri Hadapi Bhayangkara FC di Manahan

jateng.jpnn.com, SOLO - Bek Persis Solo Kadek Raditya Maheswara memastikan timnya dalam kondisi siap tempur jelang duel krusial kontra Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan ke-29 BRI Super League 2025/26.

Bermain di Stadion Manahan, kepercayaan diri Laskar Sambernyawa mulai menguat. Raditya menegaskan seluruh pemain sudah digembleng secara maksimal, baik fisik, mental, maupun taktik.

“Tentunya kami dari pemain sudah bersiap menghadapi Bhayangkara FC, baik secara fisik dan mental. Kami juga sudah dibekali persiapan taktikal dari tim pelatih,” ujar Raditya, Rabu (22/4).

Meski demikian, jebolan timnas U-19 itu tak menutup mata terhadap kekuatan lawan. Menurutnya, Bhayangkara FC tetap menjadi ancaman serius dengan materi pemain dan pelatih berkualitas.

“Kami semua tahu Bhayangkara FC punya komposisi pemain dan pelatih yang sangat bagus. Namun, sepak bola itu dinamis, banyak hal bisa terjadi. Kami percaya diri untuk pertandingan besok,” tegasnya.

Laga ini juga menyimpan cerita emosional. Raditya akan bereuni dengan mantan pelatihnya di Persebaya Surabaya, yakni Paul Munster, yang kini menukangi Bhayangkara FC.

Di atas kertas, Persis memang masih tertatih di peringkat ke-16 dengan 24 poin. Sementara Bhayangkara FC nyaman di posisi empat dengan 47 poin. (jpnn)