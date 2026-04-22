Persis Solo Menang atas Bhayangkara FC, Keluar dari Zona Merah

jateng.jpnn.com, SOLO - Persis Solo sukses keluar dari zona degradasi setelah menaklukkan Bhayangkara Presisi Lampung FC dengan skor 2-1 pada pekan ke-29 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Manahan, Rabu (22/4).

Kemenangan dramatis ini mengangkat Persis ke posisi ke-15 dengan 27 poin. Mereka sukses menggeser Madura United FC yang kini turun ke peringkat ke-16 dengan 26 poin.

Laga baru berjalan tiga menit, publik Manahan langsung dibuat terdiam. Eks pemain Persis Moussa Sidibe mencetak gol lewat tendangan bebas cantik yang gagal dibendung Muhammad Riyandi.

Gol itu menjadi koleksi ke-11 Sidibe bersama Bhayangkara FC sejak bergabung pada putaran kedua musim ini.

Tertinggal cepat membuat Persis tersentak. Anak asuh Milomir Seslija mulai meningkatkan intensitas serangan demi menjaga asa bertahan di kasta tertinggi.

Hasilnya datang pada menit ke-31. Dimitri Lima sukses menyamakan skor lewat sepakan keras yang menembus gawang Aqil Savik.

Momentum langsung berubah. Persis makin percaya diri dan berhasil membalikkan keadaan sebelum turun minum. Bek jangkung Luka Dumancic mencetak gol lewat tandukan mematikan untuk membawa tuan rumah unggul 2-1.

Masuk babak kedua, pelatih Paul Munster mencoba mengubah keadaan dengan memasukkan Ilija Spasojevic, Evandra Florasta, hingga Firza Andika.