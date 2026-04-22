Kas Hartadi Ditunjuk Selamatkan PSIS Semarang di Dua Laga Penentuan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - PSIS Semarang menunjuk Kas Hartadi sebagai pelatih kepala untuk mengarungi dua laga terakhir Pegadaian Championship 2025/2026.

Keputusan itu diumumkan manajemen PSIS pada Rabu (22/4), sekaligus menandai babak baru bagi Laskar Mahesa Jenar usai rangkaian gejolak di kursi kepelatihan.

Nama Kas Hartadi tentu bukan sosok sembarangan di sepak bola Indonesia. Pelatih senior tersebut dikenal berpengalaman setelah menangani sejumlah klub besar seperti Sriwijaya FC, Persik Kediri, Dewa United FC, PSIM Yogyakarta, hingga PSMS Medan.

Asisten Manajer PSIS Moch Reza Handhika menegaskan penunjukan Kas Hartadi bukan sekadar formalitas demi memenuhi regulasi kompetisi.

“Bukan hanya syarat mendampingi tim. Kami percaya penuh dengan kemampuan dan pengalaman Coach Kas Hartadi,” ujar Reza.

Manajemen berharap tangan dingin Kas Hartadi mampu mengangkat mental dan performa tim dalam dua pertandingan krusial penutup musim.

Pelatih berpengalaman itu dijadwalkan langsung memimpin latihan mulai 22 April 2026. Tantangan pertamanya pun tidak ringan. PSIS masih harus menghadapi Kendal Tornado FC dan PSS Sleman.

Dua laga tersebut menjadi kesempatan terakhir Mahesa Jenar untuk menutup musim dengan hasil positif.