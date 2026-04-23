Persib Bandung Mewaspadai Ancaman Arema FC

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Laga panas bakal tersaji saat Persib Bandung menjamu Arema FC pada pekan ke-29 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat (24/4).

Meski masih bertengger di puncak klasemen, posisi Maung Bandung belum benar-benar aman. Borneo FC Samarinda terus membayangi dengan selisih hanya dua poin.

Situasi itu membuat Persib tak boleh terpeleset. Jika gagal menang, persaingan perebutan gelar juara dipastikan makin panas.

Namun, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengaku tak terbebani dengan kondisi tersebut. Menurutnya, lebih nyaman berada di posisi memimpin dibanding harus mengejar rival.

“Kami memang hanya unggul dua poin, tetapi itu lebih baik daripada harus mengejar tim lain. Suasana ruang ganti bagus, semua pemain bersemangat untuk menang,” ujar Hodak, Kamis (23/4).

Meski begitu, pelatih asal Kroasia itu tak memandang Arema sebelah mata. Dia menyebut Singo Edan sedang dalam tren positif setelah menyapu dua kemenangan beruntun.

Yang paling diwaspadai Persib adalah kekuatan lini depan Arema yang dinilai sangat berbahaya.

“Arema sedang dalam performa bagus. Mereka punya banyak pemain menyerang berkualitas, jadi ini akan menjadi pertandingan berat,” katanya.