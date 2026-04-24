Bojan Hodak Sebut Pemain Persib Bandung Siap Tempur Hadapi Arema

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memastikan anak asuhnya siap tempur menghadapi Arema FC pada pekan ke-29 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat (24/4) malam.

Meski bermain di kandang sendiri, Hodak menegaskan laga melawan Singo Edan tidak akan berjalan mudah. Pelatih asal Kroasia itu menilai Arema memiliki kualitas serangan yang berbahaya.

“Ini pertandingan yang sulit. Arema tim yang kuat karena mereka memiliki pemain yang bagus dan bermain dengan baik. Mereka sangat berbahaya saat menyerang,” ujar Hodak.

Namun, Hodak tetap percaya diri karena Persib mendapat suntikan moral dari dukungan Bobotoh di Stadion GBLA.

“Kami bermain di kandang. Saya berharap stadion penuh. Ketika kami bermain di depan Bobotoh, itu selalu menjadi keuntungan bagi kami,” katanya.

Kabar baik juga datang dari kondisi skuad Maung Bandung. Hodak memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tampil tanpa gangguan cedera maupun akumulasi kartu.

“Semua pemain siap untuk tampil, tidak ada yang cedera dan akumulasi. Termasuk penjaga gawang, semua siap,” ucapnya.

Sementara itu, Manajer Persib Umuh Muchtar memberikan ultimatum kepada timnya jelang enam laga tersisa musim ini.