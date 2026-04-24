Persijap Vs PSBS Biak: Laskar Kalinyamat Usung Misi Balas Dendam, Mario Lemos Percaya Diri

jateng.jpnn.com, JEPARA - Persijap Jepara mengusung misi balas dendam saat menjamu PSBS Biak pada pekan ke-29 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Jumat (24/4) pukul 15.30 WIB.

Laskar Kalinyamat bertekad membalas kekalahan 2-3 yang mereka alami saat bertandang ke markas PSBS pada putaran pertama lalu.

Tak hanya soal revans, laga ini juga penting bagi Persijap untuk menjauh dari ancaman zona degradasi. Saat ini Persijap berada di peringkat ke-14 klasemen sementara BRI Super League dengan koleksi 28 poin, hanya unggul dua angka dari Madura United FC yang berada di batas zona merah.

Pelatih Persijap Mario Lemos memastikan timnya siap tempur meski memiliki waktu persiapan yang singkat usai laga tandang ke Padang.

“Bicara persiapan, memang sangat singkat. Kami baru main tandang di Padang, langsung kembali ke Jepara. Kami sudah jalani recovery dan menjalankan persiapan seperti yang biasa kita lakukan untuk hadapi pertandingan,” ujar Mario Lemos.

Pelatih asal Portugal itu mengaku tidak terlalu memikirkan kekalahan di putaran pertama karena situasi tim kini sudah jauh berbeda.

“Terpenting kami fokus dan tiap laga home adalah laga penting dan kita siapkan untuk pertandingan guna dapat memenangkan pertandingan,” tegasnya.

Kepercayaan diri Persijap memang sedang tinggi. Dalam tujuh pertandingan terakhir, mereka belum tersentuh kekalahan dengan catatan tiga kemenangan dan empat hasil imbang.