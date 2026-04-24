Dua Striker Persib Bandung Makin Tajam, Bojan Hodak Semringah, tetapi...

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Lini depan Persib Bandung sedang panas jelang duel kontra Arema FC pada pekan ke-29 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (24/4).

Dua striker andalan Maung Bandung, Andrew Jung dan Ramon Tanque, tampil tajam dalam beberapa laga terakhir.

Andrew Jung sudah mengoleksi 11 gol musim ini, sedangkan Ramon Tanque mencetak delapan gol. Keduanya silih berganti mencatatkan nama di papan skor dalam tiga pertandingan terakhir Persib.

Ketajaman duet tersebut menjadi modal penting Persib untuk mempertahankan posisi di puncak klasemen yang terus ditempel Borneo FC Samarinda.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengaku beruntung memiliki banyak opsi tajam di lini depan.

“Kami punya striker-striker bagus, saya perlu memilihnya siapa yang akan dimainkan lebih dulu. Jung mencetak gol, Ramon juga mencetak gol, di laga terakhir Jung kembali membuat gol lagi. Jadi bagi saya tidak masalah siapa yang main, paling penting mereka mencetak gol,” ujar Hodak.

Selain Jung dan Ramon, Persib juga masih memiliki striker asal Spanyol Sergio Castel. Meski belum mencetak gol di liga musim ini, Hodak menilai performa eks bomber Malaga tersebut terus menunjukkan perkembangan positif.

“Kami masih punya Sergio Castel, dia belum siap karena tidak berada di tim di putaran pertama musim ini. Dia juga pemain yang sangat bagus. Sekarang bisa dilihat di latihan dia semakin membaik,” katanya.