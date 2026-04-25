Persijap Jepara Makin Menjauh dari Zona Degradasi

jateng.jpnn.com, JEPARA - Persijap Jepara terus menunjukkan sinyal kebangkitan di penghujung kompetisi BRI Super League 2025/26.

Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Jumat (24/4) sore, Laskar Kalinyamat sukses menundukkan PSBS Biak dengan skor meyakinkan 2-0.

Dua gol kemenangan Persijap dicetak Borja Herrera pada menit ke-20 dan Carlos Franca di menit ke-67. Gol pertama lahir lewat tendangan keras kaki kiri Borja memanfaatkan bola rebound, sedangkan Franca mencetak gol lewat aksi solo run yang memukau.

PSBS sebenarnya punya peluang memperkecil keadaan lewat titik putih pada menit ke-27. Namun, eksekusi penalti Luquinhas hanya membentur mistar gawang.

Hasil ini menjadi kemenangan ketiga beruntun bagi Persijap. Tidak hanya itu, tim asuhan Mario Lemos kini juga mencatat delapan pertandingan tanpa kekalahan dengan rincian empat kemenangan dan empat hasil imbang.

Tambahan tiga poin membuat Persijap kini mengoleksi 31 poin dan naik ke posisi ke-13 klasemen sementara BRI Super League. Persijap unggul selisih gol atas PSM Makassar yang memiliki poin sama di peringkat ke-14.

Laskar Kalinyamat juga mulai menciptakan jarak dari zona degradasi. Persijap kini unggul empat poin atas Madura United FC yang berada di batas atas zona merah dengan 26 poin.

Pelatih Persijap Mario Lemos mengaku lega dengan hasil tersebut. Dia menyebut laga melawan PSBS tidak mudah karena timnya baru saja menjalani perjalanan jauh dari Padang.