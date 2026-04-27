JPNN.com

Perebutan Juara BRI Gelar Super League Memanas, Borneo FC Tempel Ketat Persib Bandung

Senin, 27 April 2026 – 11:37 WIB
Skuad Borneo FC. Foto: borneofc

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Persaingan papan atas BRI Super League 2025/2026 makin panas. Borneo FC kini sukses menempel ketat juara bertahan Persib Bandung seusai rangkaian pekan ke-29 rampung, Sabtu (25/4).

Borneo FC mengirim sinyal serius dalam perebutan gelar setelah menghajar Semen Padang FC tiga gol tanpa balas di Stadion Segiri, Samarinda.

Gol-gol kemenangan Pesut Etam dicetak Komang Teguh menit ke-9, Kaio menit ke-39, dan Koldo Obieta pada injury time babak kedua.

Hasil itu terasa semakin penting karena sehari sebelumnya Persib Bandung gagal memaksimalkan laga kandang. Menjamu Arema FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Maung Bandung hanya bermain imbang 0-0.

Kini, Persib dan Borneo sama-sama mengoleksi 66 poin dari 29 pertandingan.

Namun, Persib masih bertahan di puncak klasemen karena unggul head to head atas Borneo. Pada pertemuan pertama, Persib menang 3-1 di Bandung pada 5 Desember 2025. Sementara laga kedua di Samarinda berakhir imbang 1-1 pada 15 Maret 2026.

Situasi ini membuat perburuan gelar memasuki fase menegangkan. BRI Super League musim ini tinggal menyisakan lima pekan.

Persib bakal menghadapi ujian berat saat bertandang ke markas Bhayangkara Presisi Lampung FC pada Kamis (30/4).

Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU