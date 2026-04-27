Persis Solo Bidik 3 Poin di Kandang Persija, Coach Milo Siapkan Strategi Ini

JAKARTA - Persis Solo sudah siap tempur menghadapi laga krusial pekan ke-30 BRI Super League 2025/2026 melawan Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (27/4) malam.

Menghadapi tekanan zona degradasi, Laskar Sambernyawa mengisyaratkan bakal melakukan rotasi pemain. Meski demikian, target mencuri poin tetap menjadi misi utama tim asal Kota Bengawan itu.

Saat ini Persis masih tertahan di posisi ke-15 klasemen sementara dengan koleksi 27 poin. Posisi mereka belum aman karena hanya unggul satu angka atas Madura United yang berada di batas atas zona merah.

Dengan kompetisi tinggal menyisakan lima pertandingan, setiap poin kini terasa sangat penting bagi Persis untuk menghindari ancaman degradasi.

Pelatih kepala Persis Solo Milomir Seslija mengatakan kondisi tim cukup baik meski jadwal pertandingan sangat padat.

Pelatih yang akrab disapa Milo itu memastikan bakal ada beberapa perubahan susunan pemain saat menghadapi Persija.

“Semua tahu, kami punya jadwal yang ketat dan berdekatan di mana empat hari lagi kami akan melawan Malut United. Laga besok akan ada beberapa rotasi pemain yang akan kami lakukan dalam tim,” ujar Milo.

Menurut dia, rotasi bukan semata soal strategi, melainkan untuk menjaga kebugaran pemain agar tetap kompetitif dalam sisa musim.