Perjuangan Persis Solo Keluar dari Zona Merah Makin Berat

jateng.jpnn.com, SOLO - Persis Solo pulang tanpa poin dari lawatan berat ke markas Persija Jakarta pada pekan ke-30 BRI Super League 2025/26.

Bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin (27/4) malam, Laskar Sambernyawa tumbang telak dengan skor 0-4.

Sempat mampu meredam agresivitas Macan Kemayoran di babak pertama, Persis justru kolaps selepas turun minum. Pertahanan tim asal Solo itu tak mampu membendung gelombang serangan tuan rumah.

Empat gol Persija masing-masing dicetak Allano De Souza Lima pada menit ke-52, Jean Mota menit ke-63, Paulo Ricardo menit ke-81, dan Gustavo Almeida pada masa injury time menit 90+1.

Kekalahan ini membuat posisi Persis Solo makin rawan di papan bawah klasemen. Saat ini Persis tertahan di peringkat ke-15 dengan 27 poin, hanya unggul satu angka dari Madura United FC yang berada di zona degradasi dengan 26 poin.

Ancaman makin nyata lantaran Madura United masih menyimpan satu pertandingan melawan Semen Padang FC yang akan digelar Rabu (29/4) di Stadion Haji Agus Salim, Padang.

Pelatih Persis Milomir Seslija mengakui Persija memang layak menang dalam pertandingan tersebut. Meski begitu, dia menyebut timnya sebenarnya tampil cukup baik sebelum kebobolan gol pertama.

“Ini kemenangan yang pantas untuk Persija. Kamu sebenarnya bermain bagus di babak pertama. Namun, mungkin di babak kedua kebobolan pertama lewat kesalahan kami sendiri,” ujar Milo.