Poin Persib Bandung Disamai Borneo FC, Bojan Hodak Tetap Tenang

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memastikan mental anak asuhnya tetap terjaga meski posisi Maung Bandung di puncak klasemen BRI Super League 2025/2026 kini mulai mendapat tekanan serius.

Persib saat ini masih memimpin klasemen dengan koleksi 66 poin. Namun, jumlah poin tersebut sudah berhasil disamai Borneo FC yang berada di posisi kedua.

Meski demikian, Persib tetap berhak menempati posisi teratas karena unggul head-to-head atas Pesut Etam.

Situasi ini terjadi setelah Persib gagal meraih hasil maksimal dalam dua pertandingan terakhir. Maung Bandung kehilangan empat poin penting yang membuat persaingan juara kembali memanas.

“Mental pemain semua oke. Kami sekarang masih nomor satu. Kami hanya sedikit mempersulit diri sendiri. Namun, pemain tahu mereka harus fokus untuk pertandingan berikutnya dan mencoba memenangkan setiap laga,” ujar Bojan, Selasa (28/4).

Pada pekan ke-30, Persib dijadwalkan menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Sumpah Pemuda, Kamis (30/4) pukul 19.00 WIB.

Sementara itu, Borneo FC juga menjalani laga tandang menghadapi Persik Kediri sehari sebelumnya, Rabu (29/4).

Menjelang laga krusial tersebut, Bojan menegaskan kondisi timnya dalam keadaan baik. Evaluasi juga sudah dilakukan, terutama terkait buruknya penyelesaian akhir saat ditahan imbang Arema FC 0-0 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api.