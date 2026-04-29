Menuju Piala ASEAN 2026, John Herdman Panggil 23 Pemain Timnas Indonesia, Banyak Nama Baru

Rabu, 29 April 2026 – 12:05 WIB
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman. Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pelatih timnas Indonesia John Herdman mulai membentuk fondasi skuad Garuda menuju Piala ASEAN 2026.

Sebanyak 23 pemain resmi dipanggil mengikuti pemusatan latihan (TC) di Jakarta pada 26-30 Mei 2026.

Dalam daftar terbaru ini, Herdman memberi ruang besar bagi pemain lokal untuk membuktikan kualitas mereka. Sejumlah nama langganan timnas seperti Marselino Ferdinan, Witan Sulaeman hingga Marc Klok kembali mendapat kepercayaan.

Namun, ada pula beberapa wajah baru yang akhirnya mendapat kesempatan pertama membela skuad Garuda.

PSSI menyebut selama lima hari TC, para pemain akan menjalani latihan intensif dan internal game sebagai bagian dari evaluasi tim pelatih.

Turnamen Piala ASEAN 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang.

Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, serta pemenang playoff antara Brunei Darussalam atau Timor Leste.

Herdman mengatakan ajang ini menjadi kesempatan emas bagi pemain lokal karena Piala ASEAN tidak masuk kalender resmi FIFA.

Sumber antara
