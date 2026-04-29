Sergio Castel Pasang Target Sempurna, Persib Bandung Wajib Menang di 5 Laga Terakhir

Rabu, 29 April 2026 – 12:33 WIB
Sergio Castel saat latihan. Foto: Persib.

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung tak punya ruang lagi untuk terpeleset dalam perburuan gelar BRI Super League 2025/26.

Penyerang anyar Maung Bandung Sergio Castel menegaskan timnya wajib menyapu bersih lima pertandingan tersisa jika ingin keluar sebagai juara.

Menurut Castel, situasi klasemen saat ini membuat Persib harus tampil tanpa cela hingga akhir musim.

“Target kami sebagai tim, kami harus menang dalam lima pertandingan, lima pertandingan terakhir. Saya pikir kami mampu melakukannya,” kata Castel, Rabu (29/4).

Persib kini masih memimpin klasemen sementara dengan 66 poin. Namun, posisi mereka belum aman karena Borneo FC Samarinda memiliki poin yang sama.

Maung Bandung hanya unggul head to head atas Pesut Etam.

Tekanan terhadap Persib makin besar setelah mereka gagal menang dalam dua laga terakhir, yakni saat ditahan Dewa United FC 2-2 dan bermain tanpa gol melawan Arema FC.

Di sisi lain, Borneo FC justru tampil konsisten lewat kemenangan atas PSM Makassar dan Semen Padang.

TAGS   persib bandung sergio castel persib bri super league

