Marc Klok Fokus Tuntaskan Misi Juara Bersama Persib Bandung

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Gelandang Persib Bandung Marc Klok kembali mendapatkan panggilan memperkuat Timnas Indonesia untuk agenda training camp di Jakarta pada akhir Mei 2026. Pemusatan latihan tersebut menjadi bagian persiapan menuju ASEAN Championship 2026.

Klok mengaku bersyukur kembali dipercaya membela skuad Garuda yang kini ditangani pelatih asal Inggris, John Herdman.

“Panggilan timnas selalu baik, senang, dan bersyukur. Indonesia adalah rumah saya, Indonesia adalah negara saya. Bermain dan mewakili negara hal terbaik dan menyenangkan,” ujar Klok, Kamis (30/4).

Meski begitu, pemain naturalisasi tersebut memilih fokus penuh lebih dahulu untuk membawa Persib Bandung mempertahankan peluang juara BRI Super League 2025/26.

Saat ini Persib bersaing ketat dengan Borneo FC Samarinda di papan atas klasemen. Kedua tim sama-sama mengoleksi 66 poin dengan kompetisi menyisakan lima pertandingan lagi.

Klok menegaskan lima laga tersisa ibarat partai final yang wajib dimenangkan Maung Bandung demi menjaga asa meraih gelar tiga musim beruntun.

“Saya hanya ingin fokus dulu untuk Persib. Kami memiliki momen-momen yang sangat krusial di depan, lima laga final, lima kemenangan,” kata pemain berusia 33 tahun itu.

Dalam lima pertandingan terakhir, Persib masih harus menghadapi lawan-lawan berat seperti Persija Jakarta dan PSM Makassar.