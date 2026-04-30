Semen Padang Makin Dekat Jurang Degradasi, Imran Nahumarury: Ini Kesalahan Saya

jateng.jpnn.com - Semen Padang FC kembali menelan hasil buruk pada pekan ke-30 BRI Super League 2025/26. Bermain di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Rabu (29/4) sore, Kabau Sirah tumbang 0-1 dari rival papan bawah Madura United FC.

Gol tunggal kemenangan tim tamu dicetak Jose Brandao Junior pada menit ke-15 lewat sundulan keras setelah memanfaatkan umpan silang dari sisi kiri pertahanan Semen Padang.

Kekalahan tersebut menjadi alarm serius bagi Semen Padang. Sebab, tim kebanggaan Sumatra Barat itu kini mencatat lima kekalahan beruntun dan makin terpuruk di zona degradasi.

Baca Juga: Marc Klok Fokus Tuntaskan Misi Juara Bersama Persib Bandung

Dari 30 pertandingan, Semen Padang baru mengoleksi 20 poin dan tertahan di peringkat ke-17 klasemen sementara BRI Super League. Mereka tertinggal cukup jauh dari Persis Solo yang berada di posisi ke-16 dengan 27 poin. Sementara Madura United naik ke peringkat 15 dengan raihan 29 angka.

Pelatih Semen Padang FC, Imran Nahumarury, tidak menutupi kekecewaannya seusai laga. Dia bahkan langsung meminta maaf kepada suporter dan masyarakat Sumatera Barat.

“Pertama tentunya saya mohon maaf kepada suporter dan masyarakat Sumatera Barat. Segala upaya sudah kami lakukan, tetapi faktanya kami kalah. Saya tidak mau salahkan siapa-siapa. Ini kesalahan saya sebagai pelatih,” ujar Imran.

Baca Juga: Perjuangan Persis Solo Keluar dari Zona Merah Makin Berat

Mantan pelatih Malut United FC itu menilai tidak semua pemain menunjukkan performa maksimal di atas lapangan.

“Saya lihat, ada beberapa pemain tampil maksimal, ada yang tidak. Namun, saya sudah sampaikan tidak akan salahkan pemain. Ini tanggung jawab saya sebagai pelatih,” katanya.