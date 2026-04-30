Chelsea & AC Milan Bakal Bertanding di SUGBK, Catat Tanggalnya!

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Dua klub elite Eropa, Chelsea dan AC Milan, dipastikan bakal menggelar laga pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 8 Agustus 2026.

Pertandingan tersebut menjadi salah satu agenda besar dalam tur pramusim Asia menjelang musim 2026/2027 dan diprediksi menyedot perhatian besar pencinta sepak bola Indonesia.

Dalam keterangan resminya, Chelsea menyebut Jakarta menjadi salah satu destinasi penting dalam rangkaian tur Asia mereka tahun ini.

Baca Juga: Marc Klok Fokus Tuntaskan Misi Juara Bersama Persib Bandung

Selain Indonesia, skuad asuhan The Blues juga dijadwalkan tampil di Australia dan Hong Kong. Di Hong Kong, Chelsea bahkan akan menghadapi Juventus dalam laga uji coba bergengsi lainnya.

Bagi Chelsea, lawatan ke Jakarta bukan sekadar laga biasa. Klub asal London itu membawa nuansa nostalgia setelah terakhir kali datang ke Indonesia pada 2013 silam.

Kala itu, Chelsea tampil di hadapan sekitar 80 ribu penonton yang memenuhi GBK saat menghadapi Indonesia All-Stars.

Baca Juga: Perjuangan Persis Solo Keluar dari Zona Merah Makin Berat

Pertandingan tersebut berakhir kemenangan telak 8-1 untuk Chelsea, dengan sejumlah legenda seperti Eden Hazard dan John Terry ikut mencatatkan nama di papan skor.

Sementara itu, AC Milan juga menyambut antusias laga di Jakarta. Klub berjuluk Rossoneri itu menyebut Indonesia memiliki arti penting karena menjadi salah satu basis pendukung terbesar mereka di dunia.