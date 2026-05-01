Mason Mount Kirim Sinyal Kebangkitan Manchester United, Musim Depan Juara Liga Inggris

jateng.jpnn.com, MANCHESTER - Gelandang Manchester United Mason Mount optimistis Setan Merah mampu kembali bersaing memperebutkan gelar Liga Inggris musim depan.

Pemain berusia 27 tahun itu menegaskan skuad Manchester United saat ini memiliki kualitas dan mentalitas untuk kembali ke papan atas.

“Saya memiliki target untuk memenangkan Liga Premier. Jelas saya sudah memenangkan Liga Champions, tetapi dapatkah kami memenangkan liga? Ya, saya pikir kami bisa sebagai sebuah grup,” kata Mount, Jumat (1/5).

Mount kini menjalani akhir musim ketiganya bersama MU sejak didatangkan dari Chelsea. Namun, perjalanannya di Old Trafford belum sepenuhnya mulus akibat cedera dan ketatnya persaingan di lini tengah.

Meski kontribusinya belum maksimal, Mount tetap yakin tim asuhan Michael Carrick berada di jalur yang tepat.

Menurut dia, kebangkitan MU musim ini menjadi bukti bahwa tim mulai menemukan identitas permainan dan mentalitas juara yang sempat hilang.

“Mungkin tampak sedikit jauh, tetapi Anda harus memiliki mentalitas tersebut untuk benar-benar mendorong diri Anda sebagai sebuah grup,” ujarnya.

Mount juga menyinggung hasil positif MU saat menghadapi tim-tim besar musim ini. Kemenangan atas Manchester City, Liverpool, Chelsea, hingga Arsenal disebutnya sebagai bukti kapasitas skuad Setan Merah.