Persib Bandung Menang atas Bhayangkara FC, Bojan Hodak tak Sepenuhnya Puas

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak tak sepenuhnya puas meski timnya sukses menaklukkan Bhayangkara Presisi Lampung FC dengan skor 4-2 pada pekan ke-30 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Sumpah Pemuda, Kamis (30/4).

Menurut Hodak, Persib Bandung justru memulai pertandingan dengan penampilan buruk dan jauh dari rencana yang sudah disusun sebelumnya.

“Kami memulai pertandingan dengan cara yang salah. Kami tidak melakukan rencana bermain dengan tepat yang mana sudah kami sepakati sebelumnya,” ujar Hodak, Jumat (1/5).

Kelalaian lini belakang Persib langsung dihukum cepat oleh tuan rumah. Gol Henry Doumbia pada menit ke-6 dan Moussa Sidibe menit ke-26 membuat Bhayangkara sempat berada di atas angin.

Hodak mengakui anak asuhnya terlalu banyak memberi ruang sehingga lawan leluasa melancarkan serangan balik.

“Kami terlalu memberi banyak ruang lawan, mereka bisa melakukan serangan balik. Kami mengulang hal buruk di pertandingan sebelumnya,” katanya.

Namun, momentum berubah jelang turun minum setelah Federico Barba memperkecil ketertinggalan pada masa injury time babak pertama.

Masuk babak kedua, Persib tampil jauh lebih agresif dan dominan. Tiga gol tambahan dari Berguinho menit ke-49, Beckham Putra menit ke-60, dan Adam Alis menit ke-89 memastikan kemenangan dramatis Maung Bandung.