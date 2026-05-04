Pelatih Persiku Kudus: Liga 1 Hambar Tanpa Persipura Jayapura

Senin, 04 Mei 2026 – 08:50 WIB
Pelatih Persiku Kudus Bambang Pujo Sumantri (Tengah) memberikan keterangan selepas laga melawan Persipura Jayapura di Stadion Lukas Enembe, Minggu (3/5/2026) (ANTARA/HO-Media Officer Persipura Jayapura)

jateng.jpnn.com, KUDUS - Persiku Kudus memang kalah 0-2 dari Persipura Jayapura di Stadion Lukas Enembe, Minggu (3/5). Namun, seusai laga, pelatih Persiku Bambang Pujo Sumantri justru melontarkan doa menyentuh untuk tim Mutiara Hitam.

Bambang berharap Persipura Jayapura bisa segera kembali ke kasta tertinggi sepak bola nasional, yakni Liga 1 Indonesia.

Menurut dia, sepak bola Indonesia terasa kurang lengkap tanpa kehadiran tim asal Papua tersebut.

“Tidak ramai liga Indonesia kalau tidak ada Persipura,” kata Bambang selepas pertandingan di Stadion Lukas Enembe, Kabupaten Jayapura, Papua.

Pelatih Persiku itu menilai Persipura memiliki sejarah besar di sepak bola nasional dan layak kembali bersaing di level tertinggi.

Di sisi lain, Bambang tetap memberikan apresiasi kepada anak asuhnya meski gagal membawa pulang poin dari Papua. Dia bersyukur Persiku Kudus berhasil lolos dari ancaman degradasi di kompetisi Liga 2 Indonesia musim 2025/2026.

“Kami juga memohon maaf kepada semua masyarakat yang selalu setia mendukung Persiku Kudus sampai tembus dari degradasi,” ujarnya.

Dukungan serupa untuk Persipura juga datang dari pemain Persiku Lerby Eliandy Pong Babu.

Sumber antara
