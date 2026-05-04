Persis Solo Terancam Degradasi, Milo Mengakui Mental Pemain Drop

Senin, 04 Mei 2026 – 09:10 WIB
jateng.jpnn.com, SOLO - Persis Solo makin terjepit di zona merah setelah dihajar Malut United FC dengan skor telak 2-5 pada pekan ke-31 BRI Super League di Stadion Jatidiri, Semarang, Sabtu (2/5) malam.

Kekalahan ini membuat alarm bahaya untuk Laskar Sambernyawa semakin keras berbunyi. Sebab, Persis Solo masih tertahan di peringkat ke-16 dengan koleksi 27 poin atau masuk tiga terbawah klasemen.

Pada laga tersebut, Persis Solo sempat membuka harapan lebih dulu lewat gol Bruno Gomes pada menit ke-15. Namun, keunggulan itu buyar setelah lini belakang Persis tampil rapuh.

Striker andalan Malut United David Da Silva menjadi mimpi buruk bagi Persis lewat hattrick pada menit ke-19, 40, dan 45+2.

Belum selesai sampai di situ, Malut United kembali menambah derita Persis melalui gol Nilson Junior pada menit ke-50 dan Yakob Sayuri di menit ke-69.

Persis Solo hanya mampu memperkecil ketertinggalan lewat gol Arkhan Kaka pada menit ke-78.

Pelatih Persis Solo Milomir Seslija mengaku kecewa berat dengan hasil tersebut. Menurut dia, timnya sebenarnya memulai laga dengan cukup baik sebelum kehilangan konsentrasi.

“Terlepas dari masalah teknis seperti hujan, kami sebenarnya memulai laga dengan cukup baik. Kami bahkan mencuri keunggulan, tetapi cukup ceroboh di lini pertahanan,” kata Milo, Senin (4/5).

