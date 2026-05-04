Hadapi PSIM, Persib Bandung On Fire, Bojan Hodak Minta Pemain Tetap Waspada

Senin, 04 Mei 2026 – 09:30 WIB
Persib Bandung. Foto: ileague

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung sedang berada dalam kepercayaan diri tinggi jelang menghadapi PSIM Yogyakarta pada pekan ke-31 BRI Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (4/5).

Maung Bandung ingin melanjutkan tren positif setelah sukses melakukan comeback dramatis saat mempermalukan Bhayangkara Presisi Lampung FC pada laga sebelumnya.

Kemenangan itu membuat Persib kembali ke puncak klasemen dan suasana ruang ganti tim asuhan Bojan Hodak disebut sedang sangat positif.

“Hanya berselang empat hari di antara pertandingan-pertandingan ini, atmosfer tim sedang bagus karena hasil pertandingan terakhir dan performa di babak kedua saja,” kata Bojan Hodak.

Meski demikian, pelatih asal Kroasia itu enggan memandang remeh PSIM yang kini berada di posisi ke-10 klasemen sementara.

Apalagi pada putaran pertama, Persib gagal menaklukkan tim asuhan Jean Paul van Gastel tersebut.

Menurut Hodak, Laskar Mataram merupakan tim yang terorganisasi dengan baik dan sulit dikalahkan.

“Kami sedang fokus pada Yogya (PSIM), tim yang terorganisir dengan baik, sulit dikalahkan di semua pertandingan mereka,” ujarnya.

