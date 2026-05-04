Persijap Jepara Percaya Diri Hadapi Persija, Rekor Kandang Jadi Modal

jateng.jpnn.com, JEPARA - Persijap Jepara membawa modal kuat jelang menjamu Persija Jakarta pada pekan ke-31 BRI Super League di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Senin (4/5) malam.

Laskar Kalinyamat sedang percaya diri setelah tampil garang di kandang sepanjang putaran kedua. Tim asuhan Mario Lemos itu mencatat lima kemenangan dan sekali imbang dari enam laga home terakhir.

Tren positif tersebut kini akan diuji Macan Kemayoran yang sedang bersaing di papan atas klasemen.

Saat ini Persijap masih berada di posisi ke-13 dengan koleksi 31 poin dan belum sepenuhnya aman dari ancaman degradasi. Sementara Persija nyaman di peringkat ketiga dengan 62 poin.

“Persiapan terbilang singkat, dan kami akan kembali main home dan bisa tampil di hadapan suporter sendiri. Kami tentu ingin mendapatkan hasil yang bagus,” kata Mario Lemos.

Meski kehilangan Carlos Franca akibat akumulasi kartu kuning, Mario tetap optimistis dengan kekuatan timnya.

Menurut dia, Persijap masih memiliki sejumlah pemain yang siap menggantikan peran penting Franca, termasuk Alexis Gomez.

“Kesiapan tim untuk lawan Persija tetap bagus. Tidak ada Franca, tetapi kami ada Alexis Gomez dan yang lain,” ujarnya.