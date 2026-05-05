Laga Persija Jakarta Vs Persib Bandung Bisa Digelar di SUGBK

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Laga panas antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung dipastikan bisa digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 10 Mei 2026.

Kepastian ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI Yunus Nusi. Dia menegaskan bahwa jadwal pertandingan tidak berbenturan dengan agenda FIFA Match Day tim nasional Indonesia.

“Karena rentang waktunya cukup panjang dari 10 Mei ke FIFA Match Day di bulan Juni, tidak ada masalah. Silakan gunakan SUGBK,” kata Yunus, Senin (4/5).

Dengan jeda waktu yang dinilai aman, PSSI memastikan stadion berkapasitas lebih dari 70 ribu penonton itu siap menjadi panggung duel klasik dua rival bebuyutan tersebut.

Sebelumnya, sempat beredar isu liar yang menyebut laga Persija melawan Persib terancam tidak bisa digelar di GBK.

Hal ini dipicu pernyataan Ketua Panitia Pelaksana Persija Tauhid Indrasjarief yang mengaku mendapat informasi soal rencana perbaikan rumput stadion.

Namun, Yunus Nusi langsung membantah kabar tersebut. Dia mengaku tidak pernah menerima pemberitahuan resmi terkait renovasi atau perbaikan lapangan SUGBK.

“Tidak ada rencana perbaikan rumput. Kondisinya sekarang justru sangat baik,” tegasnya.